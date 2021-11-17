Galerici cinayeti sanıkları hakim karşısında

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğunu belirtip, kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) silahla öldürmekten ömür boyu ve 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran'da trafikte ilerleyen araçta galerici Mesut Bağdınlı'nın öldürülmesi, çalışanı Deniz S.'nin de hedef alınmasıyla ilgili 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye' teşebbüs suçundan ömür boyu ve 18'er yıla kadar hapisleri istenen tutuklu sanıklar Umut Denizhan, Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık Yusuf Mert Avlar ise cinayetle ilgisi olmadığını belirterek, beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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