Galaxy Note 20 Ultra, Samsung'un Resmi Sitesinde Göründü Samsung, çok yakında amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra/Plus, Güney Koreli devin yeni üst seviye akıllı telefonları olacak.

Samsung, çok yakında amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra/Plus, Güney Koreli devin yeni üst seviye akıllı telefonları olacak. Katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold 2 ile birlikte tanıtılacak Galaxy Note 20 serisinin tepe modeli göründü, hem de Samsung'un kendi sitesinde ve oldukça net bir görüntü ile karşımızda. Karşınızda Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Nasıl Olacak?

Samsung'un 5 Ağustos'ta gerçekleştirmesi beklenen Unpacked etkinliğinde yeni telefonlarını tanıtacak. Sürpriz olmazsa, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus veya Galaxy Note 20 Ultra dışında Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2 katlanabilir telefonları görme şansımız olacak. Şimdiye kadar Galaxy Note 20 Ultra özellikleri, fiyatı, tasarımına ilişkin pek çok sızıntı gerçekleşti, hatta inceleme videosu bile gördük ancak ilk kez Samsung'un resmi sitesinde karşımıza çıktı. Samsung'un Rusya web sitesinde kaza eseri görülen görsel, serinin en iyi ve de en pahalı modeli olacak Galaxy Note 20 Ultra'ya ait. Sayfa görüntülerle birlikte kaldırılmış olsa da bunu keşfeden Rus YouTuber, ekran görüntüsünü almış.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Özellikleri

Mistik Bronz rengiyle karşımıza çıkan Galaxy Note 20 Ultra, tasarım olarak şaşırtmadı çünkü şimdiye kadar gördüğümüz sızıntılardan farklı bir detay göze çarpmıyor. Galaxy S20 Ultra'nınkine benzer kamera dizisi görüyoruz ancak üç sensör üst üste hizalanmış, diğer sensörler sağda. Kamera düzeninden bahsetmişken, cihazın ana kamerası 108 megapiksel olacak. Yeni nesil ultrasonik parmak izi okuyucu, 6.9 in. QHD+ ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 16GB'a kadar RAM, 4500 mAh batarya, Galaxy Note 20 Ultra'nın beklenen özellikleri arasında.

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— Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020

Kaynak: Tamindir