"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin dava reddedildi

11.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:16

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmaya, davacılar Barış Cenk Akkaya ve Hasan Ahmet Özdoğan'ın avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan davacı avukatı, davalı dernekte mart ayında olağan genel kurulun yapıldığını, dernek tüzüğü uyarınca yapılan oylamalarda yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibra edilemediğini söyledi.

Buna ilişkin yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı dava açarak genel kurulun iptalini talep ettiğini belirten davacı avukatı, "İki dava yönünden de istinaf yolu ile konulan tedbirler kaldırılmıştır. Davalı dernek tüzüğünün 92. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ve en yakın seçimli genel kurula altı aydan fazla kalması halinde derhal bir ay içerisinde seçim yapılır maddesi bulunmaktadır. İstanbul 14. ve 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunan davalarda yönetim kurulu başkanı tarafından herhangi bir tedbir talebi olmamıştır. Dolayısıyla hakkında bir tedbir kararı çıkarılmamıştır. Biz dernekler kanunu 20. madde ve TMK'nin 75. maddesine göre bir talepte bulunmuyoruz. Bizim talebimiz, dernek tüzüğüne göre karar verilerek, hakim müdahalesi ile seçimli genel kurula çağrılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Davalı Galatasaray Kulübü Derneğinin avukatı ise davanın usulden reddine karar verilmesini talep etti. Davacılardan Barış Cenk Akkaya'nın üyelikten ihraç edildiğini, bu nedenle dava açma ehliyetinin bulunmadığını savunan davalı avukatı, "Müvekkil dernek yönetim kurulu üyeleri, 2018 yılında yapılan seçimle, 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Bu süre Mayıs 2021 tarihine kadar geçerlidir. 2018-2019 hesap dönemine ilişkin olarak yapılan olağan mali genel kurulda yapılan oylamada, dernek yönetim kurulu üyeleri maliye açıdan ibra edilmişlerdir. Yönetsel açıdan ibrasızlık söz konusu olmuştur. Alınmış olan bu kararların iptali için açılmış davalar sürmektedir. Verilmiş olan tedbir kararı, bir kısım yönetim kurulu üyeleri olan Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak yönünden kısmen kaldırılmıştır. Davacı olan diğer yönetim kurulu üyeleri açısından tedbir kararı devam etmektedir. Bu açıdan dernek yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelikleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Davalı avukatı, ibrasızlık halinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliğinin kendiliğinden ortadan kalkan bir müessese olmadığını anlatarak, bu sebeple davanın reddini talep etti.

Mahkeme hakimi, araştırılması gereken başka bir husus kalmadığını belirterek, gerekçesi 1 ay içerisinde ayrıntılı kararda açıklanmak üzere, davanın reddine hükmetti.

Karardan sonra açıklama

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Ömer Faruk Kırbıyık, "Bugün burada görülmekte olan davanın hukuki niteliği, Galatasaray Spor Kulübü Derneğine kayyum atanmasına ilişkin bir davaydı. Hukuki olarak nitelendirmek gerekirse bu şekilde. Galatasaray yönetiminin seçime gitmesi için mahkemeye yapılmış bir başvuru vardı. Yönetim olarak bu davaya müdahil olduk, müdahale talebimiz kabul edildi. İlk duruşmada da karar çıktı ve kayyum atanması talebi reddedildi. Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk." diye konuştu.

Kırbıyık, ortada kayyum atanması ve Galatasaray Spor Kulübünün seçime gitmesi için bir gerekçe olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler, yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor. Arzumuz ve Galatasaray Spor Kulübünün dileği, sportif başarıya, Galatasaray'ın gerçek sorunlarına odaklanıp bu tarz suni gündemlere yer vermemek. Bu tarz konular yerine başarıya odaklanmak istiyorlar. Biz de bu gayretlerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Avukat Kırbıyık, Galatasaray Spor Kulübü'nde seçim olup olmayacağına ilişkin olarak ise "Seçim tehlikesi devam etmiyor. Kayyum tehlikesi yok. Şu anda yönetim görevinin başındadır. Özenle bu tarz karşısına çıkarılmaya çalışılan engellere meydan okumakta, karşı durmaktadır. Bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak hedefimiz, sportif başarı, mali denge. Bu açıdan yönetimin hiçbir engele boyun eğmeyeceğini söyleyebilirim. Dava Galatasaray Spor Kulübüne karşı açılmış bir dava. Yönetim kurulu üyeleri olarak bu davaya müdahale talebinde bulunduk. Çünkü açılan davanın sonuçları yönetim kurulu üyelerini etkileyecek. Her şeyin başında Galatasaraylı taraftarları, spor kulübü camiasını etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesine, davacılar Barış Cenk Akkaya ve Hasan Ahmet Özdoğan'ın avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde, "Mahkemenin davalı derneğe (Galatasaray Kulübü) müdahalesi ile davalı derneğin bir ay içerisinde seçimli genel kurulu toplaması için ihtara karar verilmesi, söz konusu işlemin mahkemece takip edilmesi ve davanın kabulü" istenmişti.

Kaynak: AA