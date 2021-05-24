Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2021 ihtimali ve muhtemel rakipleri | İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2021 detayları

2020 - 2021 sezonunda Süper Lig'i ikincisi olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal bulunuyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2021 ihtimali ve muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ihtimalleri...

2020/21 sezonunda Süper Lig ikincisi olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal bulunuyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2021 MUHTEMEL RAKİPLERİ

İlk ihtimal

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından playoff turuna yükselmeye çalışacak.

İkinci ihtimal



Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarna katılmayı hedefleyecek.

Muhtemel rakipler



Galatasaray'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan 9 rakibi var. Hafta sonu Avrupa'da maçların tamamlanmasının ardından Galaatasaray için belli olan rakip sayısı 4'ten 9'a çıktı. Bu rakipler arasına Danimarka'dan 1 takım daha katılacak.

Diğer kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şöyle:

İkinci ön eleme turu



İskoçya 2'incisi: Celtic Hollanda 2'incisi: PSV Çekya 2'incisi: Sparta Prag Avusturya 2'incisi: Rapid Wien Danimarka 2'incisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag

Üçüncü ön eleme turu



Yukarıdaki rakiplere ek olarak; Portekiz 3'üncüsü: Benfica Ukrayna 2'incisi: Shakhtar Donetsk Rusya 2'incisi: Spartak Moskova Fransa 3'üncüsü: Monaco Belçika 2'incisi: Genk