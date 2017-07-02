Galatasaray Hazırlık Maçında Gyirmot'u 1-0 Yendi

Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya da gerçekleştirdiği kampta Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot ile X-Bionic otelinin sahasında antrenman maçı yaptı.

Sarı kırmızılı ekip rakibini 90'da Donk'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

BELHANDA VE GOMİS YOK

Yeni transferlerden Maicon karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Belhanda ve Gomis kadroda yer almadılar.