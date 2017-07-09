Galatasaray'da İsmi Sır Gibi Saklanan Transfer

Sağ bek için Galatasaray'da favori Sebastian Corchia... bir de masada menajerlerin önerdiği Stephan Lichtsteiner ismi duruyor. Asıl konuşulan ise sarı-kırmızılıların listesinde herkesten gizli bir sağ bek isminin olduğu. Bu isminse geçen sezon gittiği Lyon'da hayal kırıklığı yaratan Manchester United'ın eski oyuncusu Rafael olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki Brezilyalı sağ bek için Galatasaray'ın Lyon'la görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.



Rafael Pereira da Silva kimdir?



26 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli oyuncu, Fluminense altyapısında yetişti. Sonrasında Manchester United'ın U18 kadrosuna dahil ettiği oyuncu 2015'in Ağustos ayı itibari ile Lyon takımına transfer oldu. Geçen sezon Manchester United forması ile 10 maçta hiç gol kaydedemezken, 1 asist gerçekleştirdi. Oyuncunun transfermarkt değeri ise 5 milyon Euro. Sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.



Kaynak: Fotospor