Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor canlı full izle! Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, golleri!
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Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor canlı full izle! Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, golleri!

27.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:59
Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor canlı full izle! Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, golleri!

Bugün oynanan Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saat 19.00'da başladı. Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor canlı full izle! Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, golleri!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor canlı full izle! Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, golleri!

GALATASARAY - ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ, GOLLERİ

Dakika 18: Hızlı gelişen Erzurumspor atağında sağ kanattan hareketlenen Butko içeriye çevirdi Gomes bekletmeden vurdu top Muslera'da kaldı.

Dakika 23: Da Costa'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 37: Sol kanattan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Emre içeri çevirdi yakın mesafeden Onyekuru'nun kafasını Göktuğ çıkardı, boşta kalan topa Mohamed vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

Dakika 39: Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına yapılan ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Arda'nın önünde kaldı onun vuruşunda top direkten geri döndü.

Dakika 45: Savunma arkasına gönderilen topta Arda ofsayt olduğu için hareketlenmedi, pozisyonu devam ettiren Mohamed sağ çaprazdan vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0

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