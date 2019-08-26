Galataport istanbul: karaköy sahili 2020'de kamuya açılıyor -1

26.08.2019 16:12

Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020'de kamuya açılıyor

Haber-Kamera: Mahmut Can Emir/ Robert Sina Badendieck/ İstanbul, 26 Ağustos (DHA) ? Doğuş Grubu ile Bilgili Holding'in birlikte hayata geçirdiği Galataport İstanbul sahil şeridi projesi 2020'nin ikinci çeyreğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit F Şahenk'in ev sahipliği yaptığı ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili'nin katılımıyla gerçekleştirilen Galataport İstanbul tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan yaptı:

"1.2 km sahil şeridinde yer alan Galataport, bir zamanlar İstanbul'un ticaret merkezi olan Karaköy'e eski ruhunu tekrar kazandıracak. Bu projeye Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla imza atmak bizler için bir gurur vesilesidir. Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak."

Tanıtım toplantısında konuşan Şahenk, "Galataport İstanbul Türkiye ve İstanbul için bir pırlanta, Doğuş Grubu için ise bir ustalık dönemi eseridir. Yılda 7 milyonu yabancı turist 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak olan Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin metrekarelik rekreasyon alanı ile beraber Kültür-Sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek" dedi.

Şahenk, 2020'nin ikinci çeyreğinde kapılarını açmayı hedefleyen büyük projeye ilişkin, "Eminim bugüne kadar İstanbul'a bu noktadan hiç bakmamıştınız. Şehrimizin en büyüleyici noktalarından biri uzun yıllardan bu yana bizlere kapalıydı" dedi ve ekledi:

"İşte Galataport ile birlikte güzel İstanbul'umuza bambaşka bir açıdan daha kavuşmuş oluyoruz. 2013 yılında o zaman ki adıyla Salıpazarı Kruvaziyer Liman ihalesine girerken de ana amacımız tarihi yarımadanın bir uzantısı olan, Boğaz'ın bu eşsiz sahil şeridini İstanbullulara ve şehrin tüm ziyaretçilerine kazandırmaktı. Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km'lik sahil şeridi halka açılıyor.

"Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, şehrin en tarihi ve kültürel açıdan zengin kısmında mürettebat dahil yılda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik.

"Bir 'ana liman' olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek.

"Yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak. Sonuç olarak İstanbul'un yeni ve modern yüzü, geçmişle bağını koparmadan dünyada eşi benzeri olmayan bir görsellik üzerinde bir araya geliyor."

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili de, "Galataport İstanbul, ziyaretçilerine pek çok alanda farklı deneyimler sunarak şehrin sosyal yaşamını değiştirecek bir yatırım. Projemiz açıldığında 200 yıldır erişime kapalı olan sahil şeridi, buraya gelen yerli ve yabancı turistlere adeta bir zamanda yolculuk deneyimi yaşatacak. İşte bu yüzden Galataport İstanbul bir liman projesi olmanın ötesinde anlamlar taşıyor" dedi.

Hong Kong merkezli Peninsula grubunun ise sahil şeridi içerisinde 177 odalı otel açacağı ve projeye yüzde 50 oranında yatırımcı olarak girdiği açıklandı.

Projenin hayata geçmesinin ardından ise planlama kapsamında bulunan kruvaziyer terminalinin, yerel ve dünya lezzetleri sunan kafelerin ve restoranların, ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak mağazaların, otelin, ofislerin ve yüksek kapasitedeki otoparkın açılmasından sonra ise yaklaşık 4,500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Rakamlarla Galataport İstanbul

? Galataport İstanbul, 1.7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1.2 kilometre uzunluğundaki şeritte yer alıyor.

? Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

? Yıllık mürettebat dahil 1.5 milyon kruvaziyer yolcusunun geleceği hesaplanıyor.

? Projede yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası bulunuyor.

? 2020 yılında toplam 64 sefer, 2021 yılında ise yaklaşık 140 sefer Galataport İstanbul'a rezervasyon yaptı. Bunlar arasında, Carnival Corporation ve Royal Caribbean Cruises, Celebrity Cruises, Azamara, Viking Cruises, Holland America Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Celestyal Cruises, Le Ponant, Silversea Cruises, Fred Olsen Cruises, Marella Cruises, Wind Star Cruises, Princess Cruises, Aida Cruises ve MSC bulunuyor.

? Galataport tarafından restore edilen tarihi Tophane Saat Kulesi'ni de tam ortasında barındıran yaklaşık 14 bin metrekarelik rekreasyon alanında yıl boyunca kültür-sanat, tasarım ve moda gibi pek çok etkinlik yapılacak.

? İstanbul Modern'in daha geniş bir alan çerçevesinde tekrardan halka açılması planlanıyor. Yeni müze binası, yaklaşık 10 bin metrekarede konumlanacaktır.

? Projede 2,300 araçlık yer altı otoparkı bulunuyor.

? Galataport İstanbul Projesi'nin toplam inşaat alanı yaklaşık 400 bin metrekare olarak ölçümleniyor.

? Galataport, en yoğun döneminde, inşaat yüklenicileri ile birlikte 5,000 kişiye istihdam sağlayacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA