GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nden atlayarak, beton zemine düşen 18 yaşındaki Osman Demir, hayatını kaybetti.

Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nden atlayarak, beton zemine düşen 18 yaşındaki Osman Demir, hayatını kaybetti. Ceset hastane morguna kaldırılırken soruşturma başlatan polis olay yerinde inceleme yaptı. Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.

Olay, saat 15.00 sıralarında tarihi Galata Kulesi'nde yaşandı. Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen Osman Demir(18) iddiaya göre bir anda kendini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Cep telefonu kamerasıyla Kule'nin görüntüsünü çeken bir vatandaş, atlamadan saniyeler önce intihar eden kişinin son anlarını tesadüfen görüntüledi.

GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ
GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Annesi odada hareketsiz buldu! Genç kız fare zehri içerek intihar etti iddiası
Annesi odada hareketsiz buldu! Genç kız fare zehri içerek intihar etti iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GALATA KULESİ'NDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:33:05. #1.14#

title