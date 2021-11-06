Galata Köprüsü'nde sis altında balık tuttular

İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTİKCİ/ İstanbul'da akşam saatlerinde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçıları kafa feneri ile balık tuttu.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin sembolleri sis altında kartpostallık görüntüler oluştu. O noktalardan biri de Galata Köprüsü oldu. Yaz kış demeden köprüye gelen olta balıkçıları mesailerine sis altında devam etti. Balıkçılar sis nedeniyle kafa feneri ile balık tuttu.