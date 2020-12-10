Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
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Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi

10.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:17

Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi -En az 3 metre olmak üzere çizgiler çizildi İçişleri Bakanlığı'nın tarafından yayınlanan genelgeyle olta balıkçılığı yapan kişilerin arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerekiyor.

Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi

-En az 3 metre olmak üzere çizgiler çizildi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın tarafından yayınlanan genelgeyle olta balıkçılığı yapan kişilerin arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerekiyor. Galata Köprüsü'nde işaretlemeler yapılarak polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderildi. Gönderilen genelgede göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerektiği yer aldı. Sigara içme yasağı ve maske kullanımına bu bölgelerde dikkat edilecek. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

Eminönü Galata Köprüsü'nde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere havadan drone destek verdi. Polis Drone Pilotu Necat Kalkan, sesli drone ile mesafeye uymayan olta balıkçılarını uyardı.

"Bu çizgiler de fayda etmeyecek"

Olta balıkçılarına getirilen mesafe kuralını beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı. Olta balıkçılığında maddi kazanç sağlayan Şerafettin Batbay, "Biz halkımızı 3 kişi değil 2 kişi duralım diye uyardık. 3 kişi duranlar göze battı. Ondan dolayı mesafeyi koymak zorunda kaldılar. Bu çizgiler de fayda etmeyecek. Halkımız ekmeğini balıktan kazanıyor. Balık tutuyor, satıyor. Ekmeğini kazananlar için iyi oldu" dedi.

"Uygulama çok güzel"

Uygulamanın çok mantıklı olduğunu ifade eden Mahmut Ünal, "Mesafeli. Kimse kimseye bulaşmıyor. Hem oltalar karışmamış oluyor. Hem de virüsten dolayı herhangi bir sorun çıkmıyor. Şu anda mesafe korunuyor. Sabahtan beri buradayım. Hiçbir sorun yaşamadım. Ben kendim için, hem de karşıdaki insanlar için güzel bir uygulama. Hobi olarak geliyorum. Uygulama çok güzel" diye konuştu.

Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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