Galata Köprüsü'nde balık tutan 8 kişiye para cezası
Galata Köprüsü'nde balık tutarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
22.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:12
Galata Köprüsü'nde balık tutarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Galata Köprüsü'nde balık tutan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çift taraflı denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 8 kişi balık tutarken yakalandı.
Polis ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA