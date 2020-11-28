Galata Köprüsü kısıtlama öncesi balıkçılarla doldu taştı

Akşam saat 20.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbullular Eminönü ve Karaköy'e akın etti. Hem balıkçılarla hem de vatandaşlarla dolup taşan Galata Köprüsü havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Eminönü ve Karaköy'de yoğunluk yaşandı.

Galata Köprüsü ise hem balıkçılar hem de vatandaşlarla dolup taştı. Özellikle balıkçıların yoğun olarak bulunduğu köprü üzerinde maske kuralına uyulmadığı ve açık alanda sigara içildiği görüldü.

BALIK TUTAN VATANDAŞTAN İLGİNÇ YANIT: HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

Köprüde balık tutan vatandaşlardan biri, "İnsanlar ne kadar tedbir alırsa alsın her şey bizim elimizde. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama insanlar virüs yokmuş gibi hareket ediyor" derken bir başka balıkçı ise "Sabah saat 10.00'dan beri buradayım. Burası hep böyle kalabalık, herhangi bir uyarıda da bulunulmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı