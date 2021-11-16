Galata Köprüsü deniz trafiğine açıldı

İSTANBUL (İHA) - Galata Köprüsü gece gemi geçişleri için deniz trafiğine açıldı. Havadan görüntülenen o anlar, tarihi yarımada manzarasıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Galata köprüsü gece 02.30 ve 03.30 saatleri arasında Haliç Tersanesi'ne gemi geçişleri için deniz trafiğine açıldı. Bir saat boyunca köprü yaya ve araç trafiğine kapatılarak iki yönde bulunan baskül ayaklar havaya doğru kaldırıldı. Polis ve Zabıta ekiplerinin köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapattığı tarihi köprüde üç gemi tadilat için tersaneye doğru yönelirken tadilat işlemleri biten bir gemi ise tersaneden çıkarak boğaza doğru yol aldı. Havadan drone ile görüntülenen köprü İstanbul manzarasıyla birleşince ortaya renkli kareler çıktı.

Galata Köprüsü geçişlerin tamamlanmasının ardından tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. - İSTANBUL