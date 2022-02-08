Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kim? Galaksinin Koruyucuları 2 filmi konusu, oyuncuları ve Galaksinin Koruyucuları 2 özeti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kim? Galaksinin Koruyucuları 2 filmi konusu, oyuncuları ve Galaksinin Koruyucuları 2 özeti!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kim? Galaksinin Koruyucuları 2 filmi konusu, oyuncuları ve Galaksinin Koruyucuları 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Galaksinin Koruyucuları 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Galaksinin Koruyucuları 2 konusu, özeti ve Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Galaksinin Koruyucuları 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Galaksinin Koruyucuları 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Galaksinin Koruyucuları 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir, Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimler ve Galaksinin Koruyucuları 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel'dan "Galaksinin Koruyucuları 2" filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Chris Sullivan, Sylvester Stallone

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (136 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma

Senaryo: James Gunn, Dan Abnett

Haberler.com - Gündem

Sinema, Gündem, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title