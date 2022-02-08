Galaksinin Koruyucuları 2 filmi oyuncuları kim? Galaksinin Koruyucuları 2 filmi konusu, oyuncuları ve Galaksinin Koruyucuları 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Galaksinin Koruyucuları 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Galaksinin Koruyucuları 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Galaksinin Koruyucuları 2 konusu nedir, Galaksinin Koruyucuları 2 oyuncuları kimler ve Galaksinin Koruyucuları 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel'dan "Galaksinin Koruyucuları 2" filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Chris Sullivan, Sylvester Stallone

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (136 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma

Senaryo: James Gunn, Dan Abnett

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