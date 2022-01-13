Galada eşini öpücüklere boğdu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galada eşini öpücüklere boğdu

Galada eşini öpücüklere boğdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aslı Kızmaz'ın "Benden Ne Olur" adlı kitabından aynı ad ile uyarlanan filmin galası önceki akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti. Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı filmin galasına Aslı Kızmaz ile eşi İlker Kızmaz'ın öpüşmesi damga vurdu. İşte detaylar...

Galaya film oyuncuları katılırken Nur Fettahoğlu'nun yer almaması dikkat çekti.

Oldukça mutlu olduğunu söyleyen Aslı Kızmaz, "Kitabı yazmaya başladığım ilk gün Enis Arıkan'ı aradım. Enis hemen kitap olarak bastırmamı söylemişti ve şimdi böyle bir kadro ile film çektik. Duygularımı ifade etmem çok zor ama çok mutluyum" dedi.

"EŞİMİN OYUNCULUĞUNU ÇOK BEĞENİYORUM"

Film oyuncularından Hazal Kaya, galaya eşi Ali Atay ile birlikte katıldı. Çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Atay film ile ilgili "Filmin çekimleri uzun sürdü. Hatta Hazal, setten Fikret Ali'ye süt bile gönderdi. Allah Hazal'ı başımızdan eksik etmesin. Eşimin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Oturup onu izlemek hoşuma gidiyor" diyerek övgüler yağdırdı.

İlker Kızmaz, eşi Aslı Kızmaz'ı kırmızı halıda öpücüklere boğdu. İlker Kızmaz, "Eşimle gurur duyuyorum" dedi.

İŞTE GALADAN FOTOĞRAFLAR...

Galada eşini öpücüklere boğdu

Galada eşini öpücüklere boğdu

Galada eşini öpücüklere boğdu

Galada eşini öpücüklere boğdu

Galada eşini öpücüklere boğdu

Galada eşini öpücüklere boğdu

Galada eşini öpücüklere boğdu

Benden Ne Olur filmi vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi

Benden Ne Olur filmi vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title