Gain | Ozan Dolunay kimdir? Mehmet Ozan Dolunay nereli ve kaç yaşında? Ozan Dolunay Instagram hesabı!

Türkiye'nin dijital platformları arasında yer alan Gain'de isminden bahsettirenlerden biri de Mehmet Ozan Dolunay oluyor. İzleyiciler Ozan Dolunay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusunun yanıtını arıyor. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Ozan Dolunay'ın hayatı ve biyografisi! Ozan Dolunay Instagram hesabı, yer aldığı diziler ve filmler haberimizde.

Pek çok tv kanalında yer aldıktan sonra Türkiye'nin popüler platformlarından olan Gain'e katılan Ozan Dolunay hakkında aramalar sürüyor. Gain platformunda yeni bir programa başlayacak olan Ozan Dolunay kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte, Ozan Dolunay'ın hayatı ve biyografisi!

MEHMET OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Ozan Dolunay, 17 Ocak 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School'dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi'nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Cenk karakterine hayat veren Ozan Dolunay, 1.79 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Gain programından bir kare

OZAN DOLUNAY'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2019 – Zalim İstanbul (Cenk) (TV Dizisi)

2018 – Darısı Başımıza (Ozan) (TV Dizisi)

2017 – Lise Devriyesi (Yiğit) (TV Dizisi)

2016 – Yüksek Sosyete (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Barış) (TV Dizisi)