GAİN nedir? GAİN'de neler var? GAİN dizi ve filmleri nelerdir? GAİN ne işe yarar? GAİN orijinal içerikleri nelerdir?

Gözde Akpınar tarafından hayata geçirilen Gain Medya'nın içerikleri ve programlarını sizler için derledik. GAİN nedir? GAİN'de neler var? GAİN dizi ve filmleri nelerdir? GAİN ne işe yarar? GAİN orijinal içerikleri nelerdir?

Dizi, belgesel, haber, müzik, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar farklı alternatiflerin sunulduğu "GAİN"de neler var? Gözde Akpınar tarafından hayata geçirilen Gain Medya'nın içerikleri ve programlarını sizler için derledik. GAİN nedir? GAİN'de neler var? GAİN dizi ve filmleri nelerdir? GAİN ne işe yarar? GAİN orijinal içerikleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

GAİN NEDİR?

Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

GAİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 Aralık'la erişime açılacak dijital platformun ilk yayını Mücbir Sebepler'in yılbaşı programı olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla pandemi dönemine renk katan canlı yayın, yılbaşı gecesi Gain'de özel bir yılbaşı programı gerçekleştirecek. Ünlü isimlerin de konuk olarak yer alacağı Mücbir Sebepler Yılbaşı, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 22:00'den itibaren Gain'de yayınlanacak.

GAİN SAHİBİ KİMİN?

Gain Tv kimin sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.

GAİN REKLAMI İLE UYGULAMA DA NE VAR?

Filli Boya şirketinin sahibi olan Gözde Akpınar, GAİN MEDYA'nın kurucusu olarak dikkat çekiyor. GAİN MEDYA, dijital içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısını reklam fonunda kullanan GAİN, İstanbul sahilinde hayatın akışını konu edinen bir reklamla çok konuşulacağa benziyor.

GAİN ORİJİNAL İÇERİKLERİ NELERDİR?

1. Terapist - 2020

Kişilik bozuklukları ve psikotik hastalıklar konusunda uzman olan terapist Çetin Düztaş'ın hayatı, karısının öldürülmesiyle altüst olur. Katilin bıraktığı ipucunun peşinden giden Çetin, geçmişin bugüne düşen gölgesini ararken, daha önce hiç fark etmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

2. Bir MFÖ Belgeseli Ele Güne Karşı - 2020

50 yıla yaklaşan mazisiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun süreli müzik gruplarından biri olan MFÖ'nün daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerini ve sahne arkasında yaşananları bu belgeselde bulacaksınız.

3. Bir Şifa Bağımlısının İtirafları - 2020

Ela Başak Atakan'ın aynı isimli kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan "Bir Şifa Bağımlısının İtirafları" bir annenin, doğuştan bağışıklık hastalığı olan kızının tedavisini tıp yöntemlerinde bulamayınca çareyi alternatif tıpta aramasını ve bu yöntemlere giderek bağımlı hale gelmesini anlatıyor. Yogadan, şaman ayinlerine, aile diziminden ayurvedik beslenmeye kadar pek çok şifa yönteminin incelendiği ve her dalın uzmanının da konuştuğu Bir Şifa Bağımlısının İtirafları, şifa duraklarını merkezine alan bir aktüel belgesel serisi.

4. Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı - 2020

Kısıtlı bütçeyle İstanbul'u dolu dolu yaşamak, gezmek, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Ahmet Mümtaz Taylan, az bir bütçeyle hem İstanbul'un farklı bölgelerinin ünlü yemeklerini tadıyor, hem de yerel halkla oranın kültürü ve tarihi üzerine eğlenceli sohbetler ediyor.

5. Vedat Milor İle En İyisi - 2020

Sosyal medyada yaptığı anketlerle fenomene dönüşen ünlü gurme Vedat Milor'la eğlenceli bir program. Milor, karar vermesi zor sorularıyla hem sosyal medyanın hem konunun uzmanlarının görüşlerini dinleyip kendi kararını gastronomik gerekçelerle açıklayacak.

6. Tuz Biber - 2020

Birbirine hiç benzemeyen komedyenlerin, hayata ve olaylara bakış açılarını anlattığı stand-up gösterileri.

7. Elektromonolog - 2020

Yeni bir tarz; müzikli tirat. Müzisyen Emre Yusufi ve oyuncu Nilperi Şahinkaya gündeme ilişkin konulara yorumlarını müzikli tirat eşliğinde anlatıyor.

8. 10 Bin Adım - 2020

İki eski sevgili Ezgi ve Memet, sağlık örgütlerinin uzun ve sağlıklı bir yaşam için her gün 10 bin adım atma önerisine uymaya ve birlikte yürümeye karar verirler. Her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları patlayan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan, birbirine katlanamayan iki insan yine de her gün adımsayarı çalıştırıp yürümeye başlar.

GAİN PROGRAMLARI!

1. Oyunlar Holding - 2020

Podcast dünyasını sallayan, senelerce listelerde bir numara olan "O Tarz mı?" ve "Podcastia" yaratıcıları bilardodan Sims'e, kutu oyunlarından atari oyunlarına her türlü oyunu el emeği kostümleri ve DIY objelerle oynuyor.

2. 6 Kadın 6 Kuşak 1 Soru - 2020

Her jenerasyondan ve farklı profillerden kadınlar, aynı konu hakkındaki düşüncelerini ve tecrübelerini paylaşıyor. Mini röportaj serisi kadınların bir konuya bakış açısı, zamanla veya kuşaklara göre değişip değişmediğini bize gösteriyor.

3. Cep Hikayeleri - 2020

Tutkularının, hayallerinin, daha iyi bir hayat ihtimalinin peşinden gidenlerin, ısrar edip en sonunda elde edenlerin gerçek hikayeleri.

4. İstanbul Apartmanları - 2020

1870 Beyoğlu yangınında yanan ahşap binaların yerine Avrupa'dan ithal bir konut tarzı olarak yapılan apartmanların yapım sürecini, hikayelerini, kimlerin yaşadığını ve günümüze kadar uzanan hikayelerini anlatan arşiv değeri taşıyan bir belgesel.

GAİN NEDİR? NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa içeriklerden oluşan bir mobil uygulamadır.

Gain'i cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirsin. Aşağıdaki bağlantılardan senin için uygun olanına tıklayarak GAIN uygulamasını indirip hemen izlemeye başlayabilirsin.

Aynı anda birden fazla cihazdan izleyebilir miyim?

GAİN mobil uygulaması kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduğu için şu anda eş zamanlı olarak sadece bir mobil cihazdan izleyebilirsin. Mevcut hesabınla cihazların arasında geçiş yapabilirsin.