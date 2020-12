GAİN | Gain Oyunlar Holding ne zaman başlayacak? Oyunlar Holding sunucuları Can Bonomo, Can Temiz, Can Sungur kimdir?

Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında yerini aldı. Gain TV yayınlanacak programları duyurmaya başladı. Bunlardan biri de Oyunlar Holding! Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un sunduğu Gain Oyunlar Holding ne zaman başlayacak? Oyunlar Holding sunucuları Can Bonomo, Can Temiz, Can Sungur kimdir? İşte detayları!

Gain reklam müziği ve reklamı, dün yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Gaye Su Akyol'un İstikrarlı Hayat Hakikattir şarkısıyla reklamını yayınlayan Gain 30 Aralık tarihinde yayın hayatına başladı, fakat tüm içerikleri henüz yayınlanmadı. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Bugün Mücbir Yılbaşı Gain de yerini alacak ve Ocak ayından itibaren Terapist dizisi gibi birçok yapıma ev sahipliği edecek. Sevilen sanatçılar Can Bonomo, Can Temiz ve video içerik üreticisi Can Sungur'un yer alacağıGain Oyunlar Holding ne zaman başlayacak? Oyunlar Holding sunucuları Can Bonomo, Can Temiz, Can Sungur kimdir? İşte detayları!

GAİN OYUNLAR HOLDİNG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gain Medya, dün yani 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Gain'e bugünden itibaren İOS ve Android işletmeli tüm cihazlardan "gain medya app" üzerinden erişim sağlanabilecek. Gain, erişime açılmasının ardından içerikleri de yavaş yavaş yüklenmeye başladı! Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un sunduğu Oyunlar Holding,Ocak ayında yayında olacak! Gain TV fiyat merak edenler için şu an ücretsiz!

GAİN OYUNLAR GOLDİNG KONUSU NEDİR?

"O Tarz Mı?" podcastiyle büyük bir uyum yakalayan Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur, Gain Medya için yeni bir program hazırladı. Ocak ayından itibaren Gain'de yayınlanacak olan Oyunlar Holding'de üçlü ekip, gelen konuklarıyla beraber birtakım oyunlar oynayacak ve eğlenceli içerikler oluşturacak.

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo 6 Mayıs 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı, şair ve oyuncudur.

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olan Bonomo, müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyonculuk bölümünde okudu. Ses prodüksiyonu stajı için gittiği Radyo Klas ve Number 1 FM'e daha sonra radyoculuk için başvurarak kabul edildi ve Can Bonomo Show adlı programına başladı. Bir süre sonra Radio N101'e geçerek programına burada devam etti.

MTV Türkiye'den gelen teklif üzerine Rock'n Dark Express adlı programı sunmaya başladı. Üniversitede verilen ödevi için hazırladığı Hoppala adlı kısa filmi daha sonra Facebook'a yükledi ve film çok paylaşılarak ilgi topladı. Dizi projesi için çalışan Seray Sever bu filmi izledikten sonra Can Bonomo'yu bularak görüşmeye davet etti. Görüşmeye giden Bonomo kendisine sunulan başrol teklifini kabul ederek +18 adlı dizide oynamaya başladı.

Tanıştığı albüm yapımcısı Can Saban'a bir demo kaydedip gönderdi. İki yıl süren çalışmanın ardından, Can Saban'ın yapımcılığını üstlendiği Meczup adlı ilk albümü Ocak 2011'de yayınlandı. Bu albümünde yer alan biri hariç tüm şarkıların söz ve müziği Can Bonomo'ya aittir.

CAN TEMİZ KİMDİR?

Can Temiz 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelen bir müzisyendir. Can Temiz dağılan Model grubu bas gitaristiydi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de bitirdi. Müziğe ortaokulda ablasının aldığı klasik gitarla başladı. 11 yaşındayken bu gitarla ilk bestelerini yapmaya başladı. 13 yaşında ilk bas gitarını eline aldı. 2004'te Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü'ne girdi. Birkaç sene çeşitli gruplarla "eğlencelik" çalışmalara imza attıktan sonra 2005 Eylül'ünde Okan ve Aşkın ile beraber, daha sonra Serkan ve Fatma'nın katılımıyla Model adını alacak olan "A due Carmen" grubunu kurdu. 2009 Ocak ayında Model ile birlikte İstanbul'a taşındı. 2010 Eylül ayında Portfolio Yaratıcı Reklamcılık Okulu'na kabul edildi ve Kasım ayında eğitimini tamamladı. Model grubunun dağılmasıyla tek başına müziğini yapmaya devam etmiştir.

CAN SUNGUR KİMDİR?

Can Sungur, 1986 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. . Türkiye'nin dijital marka iletişimi konusunda uzman ajanslarından Promoqube'da Dijital Strateji ve Müşteri İlişkileri Direktörlüğü yaptı. Şimdi ortak olduğu şirkette Dijital Strateji konularında hizmet vermektedir. Oyun tasarımı yapmakta, oyunlaştırma ve pazarlamanın kesişme noktalarını öne çıkartmakta, kendi konularında eğitimler vermekte,konuşmacı olarak sahneye çıkmaktadır.

2009 yılının Haziran ayında Leo Burnett İstanbul ofisinde, planlamacı olarak çalıştı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, küçük bir ekiple birlikte 4 yıl süresince, İstanbul'un tek aylık rol yapma oyunları buluşması olan Wizards of Istanbul'u düzenledi. 2010 yılında, üstün zekalı çocuklara rol yapma oyunları üzerinden yaratıcılık dersleri verdi. Yaratıcılık, hikayecilik, hikaye analizi ve rol yapma oyunları hakkında atölye gurupları düzenlemektedir. Pek çok şirkette eğitim verdi.

Kurucusu olduğu, içerik üreten geekyapar.com web sitesinde yazıları yayınlandı, Youtube için içerik üretti, projeyi 2019 yılında devretti. Ortağı olduğu Sungurlar şirketinde markalara dijital pazarlama stratejisti olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. İlgi alanı olan konularda içerik üretmeye devam etmektedir.