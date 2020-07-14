GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'den 15 Temmuz Mesajı
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GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'den 15 Temmuz Mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'den 15 Temmuz Mesajı
14.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:07

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci mesajında, mesajında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimini lanetleşerek, Türk milleti için bağımsızlığın ve demokrasinin önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır" şeklindeki sözünü hatırlatan Kileci, "15 Temmuz 2016'da vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin hür ve bağımsız yaşama iradesine ve birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, milletimizin azim ve kararlılığı karşısında hüsrana uğramışlardır" ifadelerini kullandı. Başkan Kileci, mesajında, "Türk milletinin en önemli karakter özelliklerinden birisi de bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür. Tarihin her döneminde bağımsız yaşamış olan milletimiz, bundan tam 4 yıl önce bağımsızlığına ve millet egemenliğine karşı yapılan darbe girişimini canı pahasına bastırarak millet iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper eden milletimiz 251 şehit verirken tarihteki kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Tarihteki en onurlu kahramanlık destanlarından biri olan 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasi ve millet iradesi dışında hiçbir güce boyun eğmeyeceğini haykırdığı gündür" ifadelerine yer verdi.

Kileci'nin mesajında, "Hain darbe girişiminin yıldönümünde, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşku ile kutlarken, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün bizler bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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