GAHİB'ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine burs
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GAHİB'ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine burs

GAHİB'ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine burs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerden ilk yirmisine burs verileceğini açıklayan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yetenekli gençleri halı sektöründe görmek istediklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında imzalanan protokolün ardından Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" açıldı. Bölümün açıldığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan bölüme sınavla öğrenci alınacağını ve yetenek sınavında ilk yirmiye giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verileceğini ifade etti.

Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada, "Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında altyapı geliştirme, burs ve staj imkanları amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında 'Halı Tasarımı Anasanat Dalı' bu yıl eğitim öğretime açılmıştır ve ilk öğrencilerini alacaktır. Bu kapsamda programa özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak olup, sınava katılabilmek için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 10: 00'da 1. aşama canlı modelden desen sınavı, 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 10: 00'da 2. aşama özgün tasarım sınavı yapılacaktır. Sınavda başarılı olan ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecektir. Yetenekli gençlerimizi sektörümüzde görmek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

GAHİB'ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine burs
GAHİB'ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine burs
GAHİB'ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine burs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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