Gagasına misina dolanan martı amatör balıkçı tarafından kurtarıldı

Gagasına misina dolanan martı amatör balıkçı tarafından kurtarıldı Çevreye gelişi güzel atılan misina ve balıkçı iğneleri bir martının gagasına ve kanatlarına dolandı Antalya'da gagasına misina dolanan martı amatör balıkçı tarafından kurtarıldı.

Gagasına misina dolanan martı amatör balıkçı tarafından kurtarıldı

Çevreye gelişi güzel atılan misina ve balıkçı iğneleri bir martının gagasına ve kanatlarına dolandı

ANTALYA - Antalya'da gagasına misina dolanan martı amatör balıkçı tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı balıkçının arkadaşı tarafından çekilen telefon kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Finike ilçesine bağlı Hasyurt piknik alanında gerçekleşti. Bir martının gagasına misina dolandığını fark eden amatör balıkçı Mustafa Sarp, kendi imkanlarıyla gagasına dolanan misina ve balıkçı iğnelerini martının gagasından çıkardı. Konu ile ilgili konuşan amatör balıkçı Sarp, "Sabah saatlerinde oğlumla beraber balık tutmak için Hasyurt piknik alanına geldik, bir martının gagasına ve kanatlarına misina ve balıkçı iğnelerini dolandığını gördük. Martıyı kendi imkanlarımızla kurtardık ve doğaya saldık. Maalesef ki insan oğlunun doğaya verdiği zarar bu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Arıcan