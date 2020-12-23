Gafil ne demek? Gafil ne anlama geliyor? Gafil TDK anlamı

Gafil sözcüğü gündelik hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Peki, Gafil ne demek? Gafil ne anlama geliyor? Gafil TDK anlamı nedir? Gafil ile ilgili sözler nelerdir?

Gafil kelime olarak, 'aymaz kişi' anlamına gelmektedir. Daha geniş bir anlatımla ele almak gerekirse çevresindeki gerçekleri görmeyen, bunları sezemeyen ya da anlayamayan kişi anlamlarına gelmektedir.

GAFİL NE DEMEK?

Gafil değişik anlamları ile beraber ele alınan bir sözcüktür.

1- Aymaz,

2- Çevresindeki gerçekleri göremeyen ya da sezemeyen,

3- Geleceğini, ilerisini düşünmeyen ve önemsemeyen,

Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına gafil kelimesi amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanılabilir. Halk arasında yaygın değerlendirilmesinin yanı sıra özellikle edebi eserlerde ve kaynaklarda çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür.

Gafil TDK anlamı, çevresindeki gerçekleri görmekte zorluk çeken ve bunları anlayamayan kişi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda halk arasında hazırlıksız yakalanma durumu olarak da ele alınmaktadır. Özellikle 'Gafil avlanmak' kelime grubu üzerinden hazırlıksız yakalanmak anlamına gelmektedir.

''Ben Gafil bir kız değilim.'' A. Gündüz

Burada görüldüğü gibi çevresindeki olan bitenlere göremeyen bir kişi değilim anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak gafil sözcüğünü birçok değişik yerde kullanabilirsiniz. Türkçede yerleşik olan gafil kelimesi, pek çok kesim tarafından ortak şekilde yoğun olarak değerlendirilir.