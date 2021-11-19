İSTANBUL (Habermetre) - Tarih: 19 Kasım 2021 'Gabriel'in Düşü' Oyununun Prömiyeri İKSV 25. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Kapsamında Gerçekleştirildi Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin'in oyuncuları arasında olduğu, Sema Elcim'in yazdığı ve Ahmet Sami Özbudak'ın yönettiği TİYATRODEA tarafından sahnelenen "Gabriel'in Düşü" adlı oyunun prömiyeri İKSV 25. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali programı kapsamında 9-10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.

Midilli Adası'nda geçen oyun, coğrafyanın farklı noktalarından yola çıkmış olsalar da birbirlerine hem çok uzak hem çok yakın hikayeleri olan üç çiftin yaşadıklarına seyirciyi tanık ediyor. Göçün toplumsal bellek üzerindeki etkileri ve insan doğası üzerinde yaptığı tahribatı üç farklı toplumun fertleri üzerinden anlatan Gabriel'in Düşü yeni sezonda da seyircilerle buluşmaya devam edecek. İlgili Görseller 'Gabriel'in Düşü' Oyununun Prömiyeri İKSV 25. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Kapsamında Gerçekleştirildi Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin'in oyuncuları arasında olduğu, Sema Elcim'in yazdığı ve Ahmet Sami Özbudak'ın yönettiği TİYATRODEA tarafından sahnelenen "Gabriel'in Düşü" adlı oyunun prömiyeri İKSV 25. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali programı kapsamında 9-10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.

Midilli Adası'nda geçen oyun, coğrafyanın farklı noktalarından yola çıkmış olsalar da birbirlerine hem çok uzak hem çok yakın hikayeleri olan üç çiftin yaşadıklarına seyirciyi tanık ediyor. Göçün toplumsal bellek üzerindeki etkileri ve insan doğası üzerinde yaptığı tahribatı üç farklı toplumun fertleri üzerinden anlatan Gabriel'in Düşü yeni sezonda da seyircilerle buluşmaya devam edecek.

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