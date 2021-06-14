G7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı hibe edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin ihtiyaç sahibi yoksul ülkelere toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısı hibe etmek üzere anlaştığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin ihtiyaç sahibi ülkelere 100 milyonu İngiltere'den olmak üzere toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısını programı aracılığıyla hibe etmek üzere anlaştığını duyurdu.

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde gerçekleştirilen G7 zirvesi ardından yaptığı açıklamada Jonhson, "Dünya bizden bencil, milliyetçi yaklaşımları reddetmemizi ve tüm diplomatik, ekonomik ve bilimsel gücümüzü Covid'i sonsuza kadar yenmek için kanalize etmemizi bekliyordu" diye konuştu.

Dünya ülkelerinin aşılamasında rol alarak G7'nin demokratik değerlerinin de gösterileceğini belirten Johnson, bu durumun "tarihin en büyük tıbbi başarısı" olacağını dile getirdi.

Johson, bağışların ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığı ve G7'nin ahlaki bir başarısızlığı olduğu yönündeki eleştirileri ise reddetti.

İngiltere'nin Oxford-AstraZeneca aşısındaki müdahilliğini hatırlatan Johnson şöyle devam etti:

"Hali hazırda 1,5 milyar doz aşı dağıtıldı. Bunların 500 milyonu, Birleşik Krallık hükümetinin Oxford bilim insanları ve AstraZeneca ile maliyetine dağıtmak için yaptığı anlaşmanın bir sonucu. Bence bu ülkedeki [İngiltere] insanlar bununla gurur duymalı."

Johnson, iyi gittiklerini belirtti ve "Elimizden geldiğince hızlı aşı üretiyoruz ve elimizden geldiğince hızlı dağıtıyoruz" diye ekledi.

Ayrıca Johnson, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünyayı aşılama hedefinin "büyük ölçüde bugün buraya gelen ülkelerin çabaları sayesinde" olacağını söyledi.

Analiz: Zaman alacak

Michelle Roberts - Sağlık Editörü

Aşılar, pandeminin bir çıkış yoludur. Ancak ihtiyaca göre dünya çapında adil bir şekilde dağıtılırsa.

Şu anda çok sayıda zengin ülke vatandaşlarını kitlesel olarak aşılama erişimine sahipken, gelişmekte olan ülkeler henüz herhangi bir doz aşı alabilmiş değil.

İngiltere, tüm nüfusunu birkaç kez aşılamak için yeterli aşı satın aldı.

İngiltere de dahil olmak üzere G7 ülkeleri üretimi hızlandırmayı ve bir milyar doz aşı bağışlamayı kabul etti, ancak bu zaman alacak.

Hedef, 2022'nin sonuna kadar "dünyayı" aşılamak.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsü yenebilmek adına en az 11 milyar doz aşı gerektiğini tahmin ediyor. Bu sebeple de eleştirmenler G7 zirvesinin affedilmez bir ahlaki başarısızlık olarak geçeceğini söylüyor.