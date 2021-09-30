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G20 zirvesi ne zaman? 2021 G20 zirvesi ne zaman, nerede toplanacak?

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G20 zirvesi ne zaman? 2021 G20 zirvesi ne zaman, nerede toplanacak?

Her yıl belirlenen bir ülkede gerçekleştirilen G20 zirvesi bu yıl Roma'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 2021 G20 Liderler Zirvesi'nde kritik konuların ele alınması bekleniyor. Zirveye toplamda 19 üye ülke bulunuyor. Peki, G20 nedir? G20 zirvesi ne zaman? 2021 G20 zirvesi ne zaman, nerede toplanacak? G20 zirvesi hangi ülkede gerçekleşecek?

Her yıl belirlenen bir ülkede gerçekleştirilen G20 zirvesi bu yıl Roma'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 2021 G20 Liderler Zirvesi'nde kritik konuların ele alınması bekleniyor. Zirveye toplamda 19 üye ülke bulunuyor. Peki, G20 nedir? G20 zirvesi ne zaman? 2021 G20 zirvesi ne zaman, nerede toplanacak? G20 zirvesi hangi ülkede gerçekleşecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bu yıl G20 Liderler Zirvesi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G-20, İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltmasından oluşuyor.Uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında 25 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

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