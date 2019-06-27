G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin ana gündem maddeleri neler?

G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin ana gündem maddeleri neler?

Dünya liderleri, cuma günü Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi için Osaka kentinde toplanmaya başladı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ev sahipliğini yapacağı, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin katılımıyla düzenlenecek G20 Zirvesi'nde masaya yatırılacak konu başlıkları neler?

G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin ana gündem maddeleri neler?

Dünya liderleri, cuma günü Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak G20 Zirvesi için şehre gelmeye başladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ev sahipliğini yapacağı ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin katılımıyla düzenlenecek G20 Zirvesi'nde masaya yatırılacak konu başlıkları üzerine tahminler yapılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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