G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
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G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

24.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:13

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Korkmaz, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Cem Yılmaz'ın filmleriyle tanıdığımız oyuncu Muhittin Korkmaz, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

REPLİĞİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Can Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."

G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

YOUTUBER OLAN OĞLU CEM KORKMAZ İNTİHAR ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.

G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz, 17 Ekim 1953 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi.

Uzun süre tiyatrolarda sahne alan Korkmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

2002 senesinde Cem Yılmaz'ın bir operatör firmasının reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yazılmıştı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı.

Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır.

Ünlü oyuncunun oğlu Cem Korkmaz, 2 Kasım 2017 tarihinde Üsküdar'daki evinde intihar ederek yaşamına son verdi.

G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Haber Yorumları (5)
YARCAN: Allah rahmet eylesin.
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TRET: Allah rahmet eylesin..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİA: Allah rahmet eylesin.
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