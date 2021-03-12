Futbolist FIFA Pro Clubs oyuncularını arıyor!

Eğer siz de FIFA ile ilgileniyorsanız haberimize bekliyoruz!

Ülkemizin başarılı Futbolist FIFA Pro Clubs oyuncu başvurularının açıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Eğer siz de FIFA Pro Clubs ile ilgileniyorsanız ve profesyonel kariyerinize adım atmak istiyorsanız gelin birlikte başvuru detaylarına göz atalım.

Başvuru için gerekli şartlar:

En az iki senedir "Pro Clubs" modunu oynuyor olmanız gerekiyor.

Daha önce en az bir takım bünyesinde bulunmuş olmanız gerekiyor.

FIFA Ultimate Team modunda FIFA 21'de en az bir kere 20 ve üzeri galibiyet almış olmanız gerekiyor.

Takım dayanışmasına ve çalışmasına uyumlu, takımla beraber hareket etmeniz gerekiyor.

Antrenman saatlerine uyum sağlamanız ve antrenman kaçırmamanız gerekiyor.

Eğer siz de yukarıdaki şartları karşılıyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. organizasyonun yaptığı paylaşıma gidip başvuru için 'ye ulaşmanız gerekiyor.

Kaynak: Playerbros