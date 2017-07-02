Futbolcu Enes Basketbolcu Emel ile Hayatını Birleştirdi

Evkur Yeni Malatyaspor ile 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan, şimdilerde ise Mersin İdmanyurdu forması giyen Malatyalı futbolcu Mehmet Enes Sığırcı, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.



Hayatını kendisi gibi spora adamış Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Emel Türkyılmaz ile bileştiren Mehmet Enes'in düğününe Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticiler de katıldı. İlk düğünü Emel Türkyılmaz'ın memleketi Balıkesir Ayvalık'ta yapan çift, ikinci düğünü ise Malatya'da bir kır düğün salonunda yaptı.



Mehmet Enes'i futbolcu arkadaşları, eşi Emel Türkyılmaz'ı ise basketbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı. Havai fişek ve ışık gösterilerinin ardından piste çıkarak dans eden Enes ve Emel çifti, daha sonra davetlilerin de piste gelmesiyle doyasıya eğlendi. Sahadaki futbolu kadar, pistte sergilediği oyun ve halay performansıyla da parmak ısırtan genç savunma oyuncusu Enes, "Oldukça uzun süren bir birlikteliğimiz vardı. Artık bunu evlilikle taçlandırmak istiyorduk. Müstakbel eşimin benim gibi bir sporcu olması her ikimiz için de büyük avantaj. Saha içinde de saha dışında da çok iyi anlaşabildiğim biriyle evlendim. Malatya'da tüm dosta, akraba ve sevdiklerimi burada görmek beni çok mutlu etti. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Mehmet Enes'i tanıdığı için şanslı olduğunu düşünen başarılı basketbolcu Emel Türkyılmaz ise, "Bu imza ikimiz için de ömürlük olacak. Evlilik öncesi saygın ve güzel bir ilişkimiz vardı. Sonunda yüzükleri taktık ve bugün de finali yapıyoruz. Her iki düğünde de dostlarımız ve ailemiz bizi yalnız bırakmadı. Çok mutluyuz, çok şükür kazasız belasız güzel bir düğün yaptık. Bu evlilik inşallah yeni sezonda ikimizin de performansına daha iyi yansıyacaktır. İnşallah sporculuk kariyerlerimize de şans getirir" diye konuştu. - MALATYA