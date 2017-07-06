Futbol: UEFA Bölgeler Kupası
Saha: TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim TesisleriHakemler: Michael Tykgaard (Danimarka), Erik Weiss (Slovakya), Goran Dujak (Bosna Hersek)Lizbon: Paulinho, Passos, Alpalhao, Alves, Jacob (Dk. 71 Vidal), Francisco, Cardoso (Dk. 62 Joni), Honrado, Rodrigo, Neves, Flecha (Dk.
Saha: TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
Hakemler: Michael Tykgaard (Danimarka), Erik Weiss (Slovakya), Goran Dujak (Bosna Hersek)
Lizbon: Paulinho, Passos, Alpalhao, Alves, Jacob (Dk. 71 Vidal), Francisco, Cardoso (Dk. 62 Joni), Honrado, Rodrigo, Neves, Flecha (Dk. 88 Botas)
İstanbul Bölge Karması: Hakan Çolak, Çağlar Özel (Dk. 46 Mert Aslanalp), Ömer Öztürk, Ramazan Kallioğlu, İskender Can, Oğuzhan Civelek, Emin Soğuk, Ufuk Özcan (Dk. 53 Yunus Emre Şenoğlu), Semih Akgöz (Dk. 60 Hakan Öztürk), Erdi Yeşiltepe, Serkan Uysal
Goller: Dk. 41 Cardoso (Lizbon), Dk. 90+5 Ramazan Kallioğlu (İstanbul Bölge Karması)
Kırmızı kart: Dk. 77 Serkan Uysal (İstanbul Bölge Karması)
Sarı kartlar: Dk. 13 Cardoso, Dk. 15 Rodrigo, Dk. 89 Botas (Lizbon), Dk. 25 Ufuk Özcan, Dk. 89 Oğuzhan Civelek, Dk. 90+6 Mert Arslanalp ve Ramazan Kallioğlu (İstanbul Bölge Karması)
Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Portekiz ekibi Lizbon ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından grubunu ikinci sırada tamamlayarak finale yükselemeyen Türk temsilcisi, bronz madalyanın sahibi oldu.
41. dakikada Lizbon öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Flecha'nın ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top Hakan Çolak'tan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Cardoso'nun boş kaleye vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
90+5. dakikada İstanbul Bölge Karması beraberliği yakaladı. Mert Aslanalp'in savunma arkasına attığı ara pasında topla buluşan Ramazan Kallioğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
Müsabaka 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Öte yandan A Grubu'ndaki son maçında Ukrayna'nın Ingulec takımını 4-1 yenen Hırvatistan temsilcisi Zagreb, 7 puanla grubu lider tamamladı.
Zagreb, B Grubu'nu lider bitiren İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Bölge 2 ile 9 Temmuz Pazar günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde final maçına çıkacak.