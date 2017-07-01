Futbol: UEFA Bölgeler Kupası
Saha: TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim TesisleriHakemler: Nikolai Yordanov (Bulgaristan), Erik Weiss (Slovakya), Radoslaw Siejka (Polonya)İstanbul Bölge Karması: Hakan Çolak, Ceyhun Erceylan, Oğuzhan Civelek, Ramazan Kallioğlu, İskender Can, Ufuk Özcan, Emin Soğuk (Dk.
Saha: TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
Hakemler: Nikolai Yordanov (Bulgaristan), Erik Weiss (Slovakya), Radoslaw Siejka (Polonya)
İstanbul Bölge Karması: Hakan Çolak, Ceyhun Erceylan, Oğuzhan Civelek, Ramazan Kallioğlu, İskender Can, Ufuk Özcan, Emin Soğuk (Dk. 74 Alp Huy), Semih Kamil Akgöz, Mert Aslanalp (Dk. 54 Hakan Öztürk), Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 44 Murat Erdi Yeşiltepe), Serkan Uysal
Ingulec: Kryknin, Proshchenko, Tuboltcev (Dk. 77 Kurup), Sohutovskyi, Horshchynskyi, Sorokyn, Korchynskyi, Mykolaiuk (Dk. 54 Petruk), Sinchikov, Burliai (Dk. 36 Tymoshevskyi), Bozhenko
Goller: Dk. 34 Serkan Uysal, Dk. 52 Ufuk Özcan, Dk. 90 Semih Kamil Akgöz (İstanbul Bölge Karması)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mykolaiuk, Dk. 51 Tuboltcev (Ingulec), Dk. 50 Ufuk Özcan (İstanbul Bölge Karması)
Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'ndaki ilk maçında Ukrayna ekibi Ingulec'i 3-0 yendi.
11. dakikada hızlı gelişen atakta Horshchynskyi'nin sol kanattan ortasına kale sahası üzerinde Sinchikov'un yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
34. dakikada İstanbul Bölge Karması öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Serkan Uysal'ın uzak mesafeden etkili vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve İstanbul Bölge Karması soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
52. dakikada İstanbul Bölge Karması farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ufuk Özcan, klas bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
90. dakikada Türk temsilcisi farkı üçe çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşunda Semih Kamil Akgöz topu ağlara gönderdi: 3-0.
Maçta başka pozisyon olmadı ve Türk temsilcisi sahada 3-0 galip ayrıldı.
Bölge 2-Güney Bölge: 1-0
B Grubu'nun ikinci maçında ise İrlanda temsilcisi Bölge 2, Rusya ekibi Güney Bölge'yi 1-0 yendi.
Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan müsabakada Bölge 2'nin golünü 26. dakikada Hayes kaydetti.
Kupada, tek devreli lig usulüne göre yapılacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu birinci tamamlayacak ekipler finalde karşılaşacak.
Gruplarda 3 Temmuz Pazartesi günü oynanacak ikinci maçların programı şöyle:
15.00 Ingulec-Lizbon (TFF Riva)
15.00 Castilla y Leon-Bölge 2 (Maltepe Hasan Polat)
18.15 Olomouc-Güney Bölgesi (Yusuf Ziya Öniş)
18.15 İstanbul Bölge Karması-Zagreb (TFF Riva)