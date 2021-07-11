Futbol evine mi dönecek yoksa İtalya'ya mı gidecek?

Bir aylık futbol şöleni bu akşam İtalya-İngiltere maçıyla bitiyor.

Bir aylık futbol şöleni bu akşam İtalya-İngiltere maçıyla bitiyor. Turnuvanın gizli ev sahibi İngiltere çeyrek finalde Ukrayna ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşmış, diğer tüm maçlarını Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynamıştı. Bugünkü final de Wembley'de... Şampiyona tarihinde ilk kez finale yükselen İngilizler, EURO 96'da olduğu gibi 'Football's Coming Home' (Futbol Evine Dönüyor) şarkısıyla maça hazırlanıyor! Ancak yarı final maçında gördük ki İtalyanlar kupayı Roma'ya götürmeye kararlı.

Final öncesinde turnuvanın öne çıkanlarını hatırlatalım...

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIMIZ

Turnuvanın en büyük hayal kırıklığını maalesef biz yaşadık. Büyük umutlarla başladığımız

EURO 2020'de sırasıyla İtalya, Galler ve İsviçre'ye yenildik. Tek golümüzü son maçta

İrfan Can Kahveci attı.

NASIL BAŞLARSA ÖYLE GİDER

Futbolcumuz Merih Demiral turnuvanın ilk golünü kendi kalesine attı. Nasıl başlarsa öyle gidermiş! Turnuva boyunca futbolcular 11 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Bundan önceki 15 Avrupa Şampiyonası'nda futbolcular sadece dokuz kez kendi kalesine gol atmıştı.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

EURO 2020'de dikkatleri üzerine çeken birçok genç oyuncu oldu. Öne çıkan isimse İspanyol Pedri'ydi (18). Turnuva boyunca 61.5 kilometre mesafe kat etti. Yarı final mücadelesinde 55 pas denemesinde de isabet sağlayarak yüzde 100 pas başarısıyla turnuvada bunu yapabilen tek oyuncu oldu.

EN GOLCÜ FUTBOLCULAR

Cristiano Ronaldo (Portekiz).......................... 5

Patrik Schick (Çekya) ..................................... 5 Karim Benzema (Fransa)................................ 4

Emil Forsberg (İsveç)...................................... 4

Romelu Lukaku (Belçika)............................... 4

Harry Kane (İngiltere)..................................... 4

***Finalde İngiltere ile karşılaşacak İtalya'nın 2 gol atan 5 futbolcusu var.

HERKESİN GÖNLÜNÜ ÇELEN TAKIM: DANİMARKA

Turnuvadaki ilk maçında Christian Eriksen'in kalbinin durması Danimarka milli takımını ve tüm futbolseverleri etkiledi. Bu ilk maçı ve bir sonrakini kaybetseler de Rusya ve Galler'i dört golle geçerek çeyrek finale çıktılar. Çekya'yı yenip yarı finale yükseldiler ama uzatmalarda İngiltere'ye mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Danimarka şans eseri (!) EURO 92'de büyük sürprize imza atarak şampiyon olmuştu.

'ŞİŞE SAVAŞLARI' KONUŞULDU

EURO 2020'nin ilk yarısına basın toplantılarındaki 'şişe savaşları' damgasını vurdu. Ronaldo'nun Coca-Cola şişesini saklayarak "Su için" mesajı vermesiyle fitili ateşlenen tartışmalara Müslüman sporcular bira şişelerini saklayarak katıldı.

Kaynak: Hürriyet