Füsun Demirel kimdir? Füsun Demirel hayatı ve biyografisi! Füsun Demirel kaç yaşında, nereli?

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FÜSUN DEMİREL KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1958

Kaç yaşında: 62yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,6 m

Füsun Demirel (d. 13 Haziran 1958, Ankara), Türk oyuncu ve çevirmen.

Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.

Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.

Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.

Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD başkanlığı yapmıştır.

FİLMLERİ

Filmografisi[değiştir | kaynağı değiştir]

• Eltilerin Savaşı 2020

• Görülmüştür 2019

• Geçmiş Olsun 2019

• Aile İşi 2016 (Dizi)

• İçimdeki Ses 2014

• Yalan Dünya - 2012-2014

• Tövbeler Tövbesi-2011

• Küstüm Çiçeği -2010

• Ey Aşk Nerdesin -2009

• Geniş Zamanlar - 2007

• Saklı Yüzler - 2006

• Kızlar Yurdu- 2006

• Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç - 2005

• Canım Benim - 2004

• Eğreti Gelin - 2004

• Aşk Meydan Savaşı - 2002

• Roos en Rana - 2001

• Büyük Adam Küçük Aşk - 2001

• Dönüşü Olmayan Yolculuk (Reise Ohne Rückkehr) - 2001

• Avrupa Geceleri - 2000

• Şaşıfelek Çıkmazı - 2000

• Figüran - 1999

• Yara - 1998

• Babamı Hırsızlar Çaldı - 1998

• Sıdıka - 1997

• Hollywood Kaçakları - 1996

• Şehnaz Tango - 1996

• Kurtuluş -1996

• Oğlum Adam Olacak - 1995

• Böcek - 1995

• Gerilla - 1994

• Beyhan'ın Düğünü - 1994

• Artist Palas - 1994

• Babam Askerde - 1994

• Cadı Ağacı - 1994

• Şans Blokları - 1993

• Rumuz Sev Beni - 1993

• Ay Vakti - 1993

• Belkıs Hanımın Konağı - 1992

• Hadi Gel Bar - 1992

• Mem û Zîn - 1991

• Menekşe Koyu - 1991

• Gizli Merkez - 1991

• Berdel - 1990

• Camdan Kalp - 1990

• Bekle Dedim Gölgeye - 1990

• Bir Küçük Bulut - 1990

• Boynu Bükük Küheylan - 1990

• Vatan Yolu (Dei Heimreise) -1989

• Uçurtmayı Vurmasınlar -1989

• Gömlek - 1988

• Sevgili Bayan - 1988

• Biri Ve Diğerleri - 1987

• Kiracı - 1987

• Menekşeler Mavidir - 1987

• Ferhunde Kalfa - 1987

• Aaahhh Belinda - 1986

• Asiye Nasıl Kurtulur? - 1986

• Kupa Kızı - 1986

• Züğürt Ağa - 1985

• Bir Yudum Sevgi - 1984

• Gizli Duygular - 1984

• Gazap Rüzgarı - 198