Furkan Palalı ile aşk yaşadığı söylenen Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisiyle kamera karşısına geçti

Benim Tatlı Yalanım dizisindeki partneri Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada hızla yayılan aşk iddialarına son noktayı koydu. Genç oyuncu, dün akşam 2 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle kamera karşısına geçti.

KUZENİ ZANNETMİŞLERDİ

Aslı Bekiroğlu önceki akşam Asmalımescit'te bir mekan çıkışı sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta benzerliklerinden dolayı kuzen sanılan ikili konuya açıklık getirdi. Çift, muhabirlerle sohbet ederken kuzen oldukları yönündeki iddialarla da alay etti.

SEVGİLİSİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Aslı Bekiroğlu ve erkek arkadaşı 2 aydır birlikte olduklarını ve her şeyin çok güzel gittiğini dile getirdi.