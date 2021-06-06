Furkan Dede, Survivor Ekstra'da neden yok? Furkan Dede kovuldu mu?
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Furkan Dede, Survivor Ekstra'da neden yok? Furkan Dede kovuldu mu?

Furkan Dede, Survivor Ekstra'da neden yok? Furkan Dede kovuldu mu?
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Survivor Türkiye ile ilgili yorumların yapıldığı Survivor Ekstra'nın sevilen isimlerinden Furkan Dede, yayınlanan son programlara çıkmamaktadır. Bunun üzerine birçok kişi internetten Furkan Dede'nin programdan ayrılıp, ayrılmadığı ile ilgili aramalar yapmakta. Peki Furkan Dede, Survivor Ekstra'dan ayrıldı mı? Furkan Dede kovuldu mu? Furkan Dede neden yok?

Survivor Türkiye ile ilgili yorumların yapıldığı Survivor Ekstra'nın sevilen isimlerinden Furkan Dede'nin, yayınlanan son bir kaç programa çıkmaması izleyenlerin dikkatini çekti. Bunun üzerine birçok kişi internetten Furkan Dede'nin programdan ayrılıp, ayrılmadığı ile ilgili aramalar yapmaya başladı. İnternette yapılan aramalarda en çok Furkan Dede, Survivor Ekstra'dan ayrıldı mı? Furkan Dede kovuldu mu? Furkan Dede neden yok? Furkan Dede bu akşam neden yok? gibi sorular sorulurken Furkan Dede'nin yaptığı açıklama sonrası programa neden çıkmadığı belli oldu.

FURKAN DEDE KOVULDU MU?

Survivor Panorama'nın son bölümlerinde ekranlarda göremediği Furkan Dede'nin yaptığı açıklama sonrası programa neden katılmadığı ortaya çıktı. Bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini sosyal medya hesaplarından duyuran Dede, programa neden çıkamadığı konusuna açıklık getirmiş oldu.

FURKAN DEDE KİMDİR?

1986 yılında İstanbul dünyaya gelen Furkan Dede, yarışmacı olarak katıldığı "Var mısın Yok musun" programından 100 bin TL kazanarak ilk kez gündeme geldi. Kazandığı parayla ticarete atıldı fakat başarısız oldu.

2010 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yer aldı. 2013-2021 yılları arasında TV8 ve TV8,5 ekranlarında Survivor Ekstra, Oynat Bakalım, Let's Play, Sinek 2'li programlarını sundu.

1986 doğumlu olan Furkan Dede, 2021 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve bekardır.

Fenerbahçe taraftarıdır.

Instagram'daki kullanıcı adı @furkan_dede, Twitter'da ise @furkandede kullanıcı adıyla yer almaktadır.

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