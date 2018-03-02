Funda Arar'dan Turne Öncesi Son Prova

Turne kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde 18 yıllık sanat hayatındaki şarkılardan derlediği repertuvarı seslendireceğini ifade eden Arar, ilk olarak 8 Mart'ta Mardin'de sahne alacağını belirterek, "9 Mart Batman, 10 Mart Malatya, 11 Mart Gaziantep ile birlikte turnemize başlayacağız. Daha sonra tekrar İstanbul'a döneceğiz. 6 Nisan'da yine Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacağız." dedi.

''YOLUMA DÜŞEN ŞARKILAR''IN YOLU ÇOK UZUN... YOLUMUZ AÇIK OLSUN

"Yoluma Düşen Şarkılar" adlı projenin içeriğine de değinen başarılı sanatçı Funda Arar, "İsmiyle müsemma bir proje. Bunca zamandır yaptığım albümlerde yer alan şarkılar ile hayatımda unutamadığım şarkılar da var. Onları da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu turne ile özellikle belli bir bölgeye bağlı kalmaksızın Türkiye'yi dolaşacağız. ''Yoluma Düşen Şarkılar''ın yolu çok uzun. Buda heyecanımızı ve mutluluğumuzu ikiye katlıyor. Yolumuz açık olsun..." ifadelerini kullandı.

ARABESK ALBÜM SÜRPRİZİ

Öte yandan yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu aktararak, heyecanlı olduğunu söyleyen güzel sanatçı, "Çok sürprizli bir albüm oldu. İlk önce tamamen arabesk bir albüm yapasım geldi. Ne zamandır da benden beklenilen bir albüm aslında bu. Çok uzun yıllardır ötelemiştim. Canım çekti ve yapmak istedim ama çok da güzel iki yeni güzel şarkı var onları da bekletmek istemiyorum." diye konuştu.

2018'DE FUNDA ARAR KAPALI GİŞE

Muhabirlerin ''Peki bu turneden yeni albümünüz için bir klip çıkar mı?'' sorusuna ''Elbette neden olmasın. Bunu çok isterim. Konserlerin kısa aralıklarla ve peş peşe olması dolayısıyla bu pek mümkün görünmüyor ancak eğer böyle bir olanağımız olursa bunu yapmayı çok isterim.'' şeklinde yanıt veren Funda Arar, ''Yoluma Düşen Şarkılar'' konser serisinin kendi kariyeri açısından da oldukça önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. 2018 yılının özellikle ilk periyodunda neredeyse tüm konser tarihlerinin kapalı olduğunu söyleyen Arar, bu yılı konserlerle dur durak bilmeksizin geçirecek olmak beni son derece heyecanlandırıyor. Şarkı söylemek ve sahnede olmak o kadar güzel bir duygu ki benim için... Her şekilde ve her şartta şarkı söyleyebilirim. Ne kadar çok şarkı söylersem o kadar mutlu oluyorum.'' dedi.