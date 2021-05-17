Fulin'den bisiklet pozu

Fulin, bisiklet keyfi yaptığı anları Instagram'dan paylaştı. Şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. İşte detaylar...

Fulin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bisiklet keyfi yaptı. Bisiklet üzerinde poz veren şarkıcı, hayranlarından ilgi gördü.

Bacak dekolteli pozuyla dikkat çeken Fulin'e takipçileri, "Poz böyle olur kız her anlamda mükemmel", "Her haliyle asalet", 'Lolita gibi" ve "Şeker Kız" gibi mesajlar gönderdi.

Şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin