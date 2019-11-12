Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü
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Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü

Fransa'nın Saint-Etienne kentinde 58 yaşında bir kadın, boynundaki fuların mutfak robotuna sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

12.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:16
Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü

'nın Saint-Etienne kentinde 58 yaşında bir kadın, boynundaki fuların mutfak robotuna sıkışması sonucu hayatını kaybetti.


Fransız polisi ve itfaiye tarafından yapılan açıklamada, kadının 15 yaşındaki oğlu için evinin mutfağında kek yaparken boğularak öldüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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