Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca çıldırdı: Enayi çok, biz ne yapalım? - Haberler
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Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca çıldırdı: Enayi çok, biz ne yapalım?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te özellikle otogar çevresinde fuhuş yaptıkları ve fuhuş bahanesiyle pazarlık yaptıkları vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kadınlar kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Kadınlar, gazetecilere, "Ne yapıyoruz, adam kandırıyoruz sadece. Dolandırıcılık hafif bir şey, günde 20 kişiyi dolandırıyoruz. Enayi olunca biz ne yapalım" dedi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte özellikle şehirlerarası otogar çevresi ile çeşitli noktalarda fuhuş yapan, fuhuş yapmak için pazarlık yaparak vatandaşları dolandıran kadınlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

28 Eylül 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Anılan suçların işlendiği esnada aynı yerde oldukları bilinen ve yakalanan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı çeşitli yaşlardaki 9 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuğun Yüksek Yararı' gereği acil koruma kararıyla kurum bakımına alındı.

Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca çıldırdı: Enayi çok, biz ne yapalım?

Polis ekipleri tarafından adliyeye getirilen 8 şüpheli kadının, girişte görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki gösterdi. Şüpheli kadınların adliye girişinde basın mensuplarına, "Çekin, çekin cinayetten geldik. Hepiniz çekin, 10 tane yaralı var. Altı üstü hafif bir dolandırıcılık yaptık. Bu ne ya, ne yapıyoruz, adam kandırıyoruz sadece. Dolandırıcılık hafif bir şey, günde 20 kişiyi dolandırıyoruz. Enayi çok olunca biz ne yapalım. Çekmeyin bizi, çekme gerizekalı" diye tepki gösterdi. Şüpheli kadınlardan birinin ise adliyeye girmeden önce basın mensuplarına el sallaması ise dikkat çekti.

Operasyon sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyon öncesinde yürütülen çalışmalarda 79 ayrı olay meydana geldiği belirtilirken, 25 şikayetin yapıldığını kaydedildi. Operasyonla 8 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve bu şahıslardan 3'ünün tutuklandığı belirtilen açıklamada, "İlimiz şehirlerarası otogar çevresinde meydana gelen, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama, Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yağma' olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan projeli çalışma kapsamında çalışma süresince anılan bölgede toplamda 79 ayrı olay meydana gelmiş, bu olaylarda mağdur edilen 25 şikayetçi vatandaşımızın başvurusu alınmış ve bu gelişmeler üzerine 24 Eylül 2021 tarihinde belirtilen suçların şüphelisi oldukları tespit edilen ve 5 farklı adreste ikamet eden 5'i yetişkin 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 28 Eylül 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 1 şüpheli mahkemece serbest bırakılmış, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bununla birlikte, anılan suçların işlendiği esnada aynı yerde oldukları bilinen ve yakalanan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı çeşitli yaşlardaki 9 çocuğun, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuğun Yüksek Yararı' gereği acil koruma kararıyla Kurum bakımına alınması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca çıldırdı: Enayi çok, biz ne yapalım?
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