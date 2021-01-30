Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

30.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:02
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

Ankara'da 6 ay süren takip sonucu çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyelerinin, kurbanların kızlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettiği tanık ifadelerinde yer aldı.

Önceki gün Ankara'da düzenlenen operasyonla 29 kadını fuhşa sürükleyen şebeke çökertilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sabah gazetesinden Ömer Çetin ve Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'ya kızını yalnız bırakmamak için geldiğini ve bir süre sonra iş aramaya başladığını söyleyen N.F., Yenimahalle'de Osman K. ile tanıştığını söyleyerek hayatının nasıl karardığını anlattı.

"ÖLDÜRÜLME KORKUSUNDAN AĞZIMI AÇAMADIM"

Kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını söyleyen kadın, Osman K. tarafından da tecavüze uğradığını, bırakmak istediğinde ise ölümle tehdit edildiğini söyledi. N.F. şöyle devam etti: "İşsizdim. Osman K. ile tanıştım. Osman K. 'Ev açarım, kazandığın paranın yarısını alırım' diyerek bana teklifte bulundu. Ben de ekonomi olarak zor durumda kaldığımdan kabul etmek zorunda kaldım. Paranın yarısını alıyordu. 'Adımızı verirsen seni öldürürüz' tehdidinde bulunuyorlardı. Birkaç kez fuhuş yaparken polis bastı. Öldürülme korkusundan ağzımı açamadım. Emniyete gidip dedikleri gibi ifade verdim.

"ODADA BANA TECAVÜZ ETTİ"

Osman K.'nın hakaretlerine daha fazla dayanamadığım bir gün bu işi yapmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Osman, 'Evinin adresini her şeyini biliyorum. Gider önce kızını öldürürüm sonra da gelip seni öldürürüm' dedi. Daha sonra da ofisin arkasında bulunan odaya gitmemi söyledi. Odada bana tecavüz etti. Sesimi çıkaramadım, çok korktum."

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman K., Osman D. Muzaffer B. ve Erkan D. tutuklanırken E.K., E.G., S.B. ve Y.B. serbest kaldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Erol Bulut Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 10:02:29. #1.16#
title