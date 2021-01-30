Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

Önceki gün Ankara'da düzenlenen operasyonla 29 kadını fuhşa sürükleyen şebeke çökertilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sabah gazetesinden Ömer Çetin ve Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ankara'ya kızını yalnız bırakmamak için geldiğini ve bir süre sonra iş aramaya başladığını söyleyen N.F., Yenimahalle'de Osman K. ile tanıştığını söyleyerek hayatının nasıl karardığını anlattı.

"ÖLDÜRÜLME KORKUSUNDAN AĞZIMI AÇAMADIM"

Kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını söyleyen kadın, Osman K. tarafından da tecavüze uğradığını, bırakmak istediğinde ise ölümle tehdit edildiğini söyledi. N.F. şöyle devam etti: "İşsizdim. Osman K. ile tanıştım. Osman K. 'Ev açarım, kazandığın paranın yarısını alırım' diyerek bana teklifte bulundu. Ben de ekonomi olarak zor durumda kaldığımdan kabul etmek zorunda kaldım. Paranın yarısını alıyordu. 'Adımızı verirsen seni öldürürüz' tehdidinde bulunuyorlardı. Birkaç kez fuhuş yaparken polis bastı. Öldürülme korkusundan ağzımı açamadım. Emniyete gidip dedikleri gibi ifade verdim.

"ODADA BANA TECAVÜZ ETTİ"

Osman K.'nın hakaretlerine daha fazla dayanamadığım bir gün bu işi yapmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Osman, 'Evinin adresini her şeyini biliyorum. Gider önce kızını öldürürüm sonra da gelip seni öldürürüm' dedi. Daha sonra da ofisin arkasında bulunan odaya gitmemi söyledi. Odada bana tecavüz etti. Sesimi çıkaramadım, çok korktum."

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman K., Osman D. Muzaffer B. ve Erkan D. tutuklanırken E.K., E.G., S.B. ve Y.B. serbest kaldı.