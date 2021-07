Fuat Oktay: Tüm dünyaya ders verdik

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlara karşı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde istiklalimize canımız pahasına sahip çıkarak tüm dünyaya tarihi bir ders verdik" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlara karşı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde istiklalimize canımız pahasına sahip çıkarak tüm dünyaya tarihi bir ders verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı darbe girişiminin 5'inci yılında yapılan etkinliğe katıldı. Programa AK Parti Ankara milletvekililleri Lütfiye Selva Çam ve Emrullah İşler, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Oktay, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

'TÜRKİYE GEÇİLMEZ DEDİK'Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla omuz omuza olduğunu ifade eden Oktay, "Silah ve bomba sesleri gecenin karanlığını delerken bu hain darbe girişimini milletimizle omuz omuza püskürttük. Milletimizin, devleti için göğsünü nasıl siper ettiğine, nasıl tankların altına yattığına ve bizlere kalkan olmak için kendilerini nasıl feda ettiklerine bizzat şahit oldum. Ekmeğini yediği toprağa ihanet eden hainler ve bu hainlerin kuklacıları, dün olduğu gibi bugün de yarın da kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacak. Milletimizin teveccühünü kazanamayacaklardır. O gece iman da zaman da bizden yana oldu, hep birlikte 'Türkiye Geçilmez' dedik ve tüm Türkiye daha aydınlık bir sabaha uyandık. Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlara karşı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde istiklalimize canımız pahasına sahip çıkarak tüm dünyaya tarihi bir ders verdik" ifadelerini kullandı.'BU RUH ÇANAKKALE RUHUDUR'"Kazan'ı kahraman yapan milli mücadele ruhudur" diyen ve bu ruhu Çanakkale ruhuna benzeten Oktay, "Kahramankazan, FETÖ'cü teröristlerin hayasız akınına karşı Akıncı Üssü'ne yürüyen kahramanların diyarı. Cumhurbaşkanımızın o gece meydanlara, köprülere, havalimanlarına davet çağrısı milletimizin nezdinde, Kahramankazan dahil, ülkemizin her köşesinde büyük bir karşılık bulmuştur. Ancak burada yediden yetmişe Akıncı Üssü'ne koşup, FETÖ'cü teröristlerin uçakları kaldırmasını engelleyen sizlerin yazdığı destan bir başka. Çocuklarınızın rızıkları olan tarlalardaki ekinleri ve hatta iş makinelerinizi yakarak belki binlerce, on binlerce kişinin canını kurtardınız. Üssün elektriklerini keserek darbeci hainleri karanlığa sizler gömdünüz. Akıncı üssünün önünde göğsünüzü siper ettiğinizde, size 'yatın, çökün' diyerek namlu çeviren FETÖ'cü teröristlere, korkusuzca 'yatacak olsak evimizde yatardık' diye haykırdınız. İşte bu ruh Çanakkale ruhudur. Bu ruh, Antep'i gazi, Urfa'yı şanlı, Maraş'ı kahraman yapan milli mücadele ruhudur. Kazan'ı da aynı şekilde kahraman yapan bu ruhtur" dedi.'HUKUK DEVLETİ NİTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'FETÖ ve tüm terör örgütleriyle her alanda mücadele ettiklerini söyleyen Oktay, "Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız. Tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi 7 Ağustos günü Yenikapı'da 'Türkiye Geçilmez' diyen her kesimden vatandaşımızın katılımıyla, tarihi bir dayanışma tablosu sergiledik. Bu dayanışma tablosunun siyasi alandaki yansıması ise Cumhur İttifakı'nın doğuşu oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimiz bu tarihi adımlardan birisidir. Millet kendi iradesi ile kendi yönetim şeklini değiştirmiştir. Doğal gaz rezervlerimizin keşfi, savunma sanayindeki gelişmeler, elektrikli otomobilimizin yakında yollara çıkacak olması ve diğer birçok alandaki gelişmeler bu yerli ve milli duruşun sonuçlarıdır. Şimdi de tüm bu kazanımları yeni bir anayasa ile taçlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Omuz omuza Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde tarihi bir adım daha atarak 12 Eylül vesayetinin son kalıntılarını da böylece tarihe gömecek, cumhurun ihtiyacına uygun bir anayasa ile hukuk devleti niteliğimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kaydetti.'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'Oktay, tek bir şehidin kanının dahi yerde kalmayacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üzerimize ister 15 Temmuz gibi, 12 Eylül gibi silahla, ihanetle gelsinler, ister 28 Şubat gibi post-modern maskelerle gelsinler, ister taşeron örgütlerle gelsinler her türlü saldırı karşısında dimdik ayakta duracağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. FETÖ'nün hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz ile mabedimizin göğsüne namahrem eli değmemesi uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı bir ömür niyaz ediyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi geceler yaşatmasın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay