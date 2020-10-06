Fuat Keyman kimdir? Fuat Keyman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

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Fuat Keyman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Fuat Keyman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Fuat Keyman, 1958 doğumlu, Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesi. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye'de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Prof. Keyman'ın Türkiye'de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.

Ariana Esma adında bir kızı ve William Nazif adında bir oğlu vardır. Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan'la birlikte Her pazar günü TRT 1'de yayınlanan "Politik Açılım" başlıklı programa katılmaktadır.

FUAT KEYMAN ESERLERİ NELERDİR?

Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye'de Milliyetçilik) (Utah University Press, Utah, 2009/10, Ayşe Kadıoğlu ile birlikte),

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye'nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, Oxford, 2007),

Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türk Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Ziya Öniş ile beraber),

Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, London, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile beraber),

Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık) (Humanities Press, New Jersey, 1997),

Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009),

Türkiye'nin İyi Yönetimi, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008),

Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006)

Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2001)

Türkiye Siyasi Tarihi ve Demokratikleşme (Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi)(Savaş Yayınevi, 4. baskı, 2012)

Sekiz Kentin Hikayesi - Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar (Metis Yayınları, 2020, Berrin Koyuncu Lorasdağı ile birlikte)