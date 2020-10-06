Fuat Keyman kimdir? Fuat Keyman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fuat Keyman kimdir? Fuat Keyman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

06.10.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:23
Fuat Keyman kimdir? Fuat Keyman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına konuk olan Fuat Keyman kimdir çok merak ediliyor. Peki Fuat Keyman kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Fuat Keyman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Fuat Keyman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

FUAT KEYMAN KİMDİR?

Fuat Keyman, 1958 doğumlu, Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesi. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye'de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Prof. Keyman'ın Türkiye'de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.

Ariana Esma adında bir kızı ve William Nazif adında bir oğlu vardır. Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan'la birlikte Her pazar günü TRT 1'de yayınlanan "Politik Açılım" başlıklı programa katılmaktadır.

FUAT KEYMAN ESERLERİ NELERDİR?

Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye'de Milliyetçilik) (Utah University Press, Utah, 2009/10, Ayşe Kadıoğlu ile birlikte),

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye'nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, Oxford, 2007),

Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türk Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, Ziya Öniş ile beraber),

Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, London, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile beraber),

Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık) (Humanities Press, New Jersey, 1997),

Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009),

Türkiye'nin İyi Yönetimi, (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008),

Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006)

Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2001)

Türkiye Siyasi Tarihi ve Demokratikleşme (Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi)(Savaş Yayınevi, 4. baskı, 2012)

Sekiz Kentin Hikayesi - Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar (Metis Yayınları, 2020, Berrin Koyuncu Lorasdağı ile birlikte)

İlgili Haberler

Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!
Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi film ve dizilerde rol aldı?
Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi kanalda çalışıyor?
Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi kanalda çalışıyor?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ajda Pekkan Ali Sürmeli Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Babel Arda Turan Caner Erkin Mbaye Diagne Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fuat Keyman kimdir? Fuat Keyman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 22:24:53. #1.14#
title