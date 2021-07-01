Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı
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Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Sağlık

Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı -Burdur'da 206 bin 153 doz aşı yapıldı Burdur'da düzenlenen fuarda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı istasyonunda e-Nabız sistemi üzerinde aşı sırası gelen vatandaşlar randevuya bakılmaksızın aşılandı.

Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı

-Burdur'da 206 bin 153 doz aşı yapıldı

BURDUR - Burdur'da düzenlenen fuarda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı istasyonunda e-Nabız sistemi üzerinde aşı sırası gelen vatandaşlar randevuya bakılmaksızın aşılandı.

Burdur'daki tarım ve hayvancılık fuarında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı istasyonu kuruldu. Bu kapsamda fuar içerisinde belirlenen alanda İl Sağlık Müdürlüğü protokolüne uygun olarak Covid-19 aşılama çalışmaları başlatıldı. Aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan fuar içinde oluşturulan özel bölümde aşılarını olabiliyor.

"Vatandaşlar hastaneye gitmeden sıra beklemeden aşı olabiliyor"

Konu ile ilgili fuarda bulunan vatandaşları bilgilendiren Sağlık Memuru Bekir Yürekli, Müdürlüğümüz olarak bakanlığımızın aşılama programını hızlandırması kapsamında bizde bu fuarda, buraya gelen vatandaşlarımıza hizmet sunabilmek aşılarını sıra beklemeden hastaneye gitmeden gerek 3. dozlarını gerek 1. veya 2. dozlarını sistem izin verdiği takdirde burada hemen aşısını uygulayabiliyoruz. Vatandaşlarımız açısından da toplum bağışıklığı sağlama açısından da güzel bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın ilgisi artmaya başladı. Vatandaşlarımız aşı olanları duydukça da yakınlarını çağırıyorlar" dedi.

Burdur'da toplam 206 bin 153 doz aşı yapıldı

Haziran ayının aşı ayı olarak ilan edilmesinin ardından Burdur İl Sağlık Müdürlüğü aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar 50 milyon 291 bin 460 covid-19 aşısı yaptırılırken, Burdur'da rakam her geçen gün artmaya devam ediyor. Burdur'da ise 137 bin 579 kişiye birinci doz, 68 bin 600 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. Burdur'da yapılan toplam aşısı sayısı ise 206 bin 179 oldu.

Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı
Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı
Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı
Fuara katılanlar sıraya girip randevusuz aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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