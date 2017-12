Fü ile Tjk Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Fırat Üniversitesi(FÜ) ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinin at hastalıkları konusunda TJK'ya bilimsel destek vermesini amaçlayan protokol FÜ Rektörlüğünde Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz arasında imzalandı.



İmzalanan protokol hakkında bilgi veren FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, protokolün amacının Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine at hekimliğini özendirmenin yanında öğretim üyeleri ve öğrencilerin TJK'ya ait at hastanesinde klinik uygulamalar yapmasını sağlamak olduğunu söyledi.



TJK at hastanesini eğitim ve öğretim hastanesi olarak kullandırmayı amaçladıklarını belirten Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz ise, protokolün çok faydalı olacağını dile getirdi. - ELAZIĞ