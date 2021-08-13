FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının temeli atıldı
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FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının temeli atıldı

FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının temeli törenle atıldı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının temeli törenle atıldı.

Vali Erkaya Yırık, temel atılması amacıyla düzenlenen törende, Fırat Üniversitesinin 1975 yılından beri ülke ve dünyaya katma değer ürettiğini söyledi.

Bilim insanlarının bilim ve sanatın ilgi görmediği yerlerden göç ettiğini kaydeden Yırık, yapılan bu gibi yatırımlar ile bu göçün önüne geçilmeye çalışıldığını belirtti.

Temeli atılan Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesinin bölgeye hizmet edeceğini ifade eden Yırık, "Buradaki yatırım sadece sağlık sektörüne değil, esnafımıza, marketimize, pazarcımıza, ulaşımcıya ve ekonominin tüm sektörüne fayda sağlayacak. Elazığ ileri doğru gidiyor." dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesinin Elazığ'ın sağlık şehri olma yönündeki hedeflerine ulaşmasında önemli bir yatırım olacağını aktardı.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Müftüsü Selami Aydın katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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