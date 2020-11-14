İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
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İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı

14.11.2020 22:26 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:40

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye genelinde de diyabetin bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM ve YSS köprüleri, bu kez Dünya Diyabet Günü için renklendirildi.

Havanın kararmasıyla mavi renge bürünen köprülerdeki görsel şölen, gün ağarıncaya kadar sürecek.

İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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