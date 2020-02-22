Friends oyuncuları, HBO Max'ta yayımlanacak özel bölüm için bir araya gelecek

22.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:25

Ünlü Friends dizisinin oyuncuları, dizinin sona ermesinden 15 yıldan uzun sürenin ardından özel bir bölüm için tekrar bir araya gelecek.

Özel bölüm, Mayıs'ta başlayacak HBO'nun internet üzerinden yayın hizmeti HBO Max'ta yayımlanacak. Özel bölümün yayın tarihiyse henüz açıklanmadı.

Dizinin orijinal kadrosundaki tüm isimler, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) özel bölümde yer alacak.

Perry, Instagram'da dizinin 1990'lı yıllardan kalma bir görüntüsün paylaştı ve "Oluyor" yazdı. Daha sonra diğer oyuncularda aynı gönderiyi paylaştı.

Friends 1994-2004 arası yayınlanmış ve ABD'de 52,5 milyon kişinin izlediği dizinin son bölümü, ülkede 2000'li yıllarda en çok kişinin izlediği dizi bölümü olmuştu.

Daha sonra Netflix'te yayımlanan dizi, genç kuşaklardan da çok sayıda hayran kazandı.

Friends, İngiltere'de Netxflix'in en çok izlenen dizisi, ABD'de de en çok izlenen ikinci dizi o ldu.

Yeni bölüm dedikoduları, Aniston'ın Instagram'da tüm dizi oyuncularıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlamıştı.

HBO Max, 425 milyon dolara dizinin eski bölümlerinin de yayın hakkını satın aldı.

Oyuncular dizinin yapımcılığında da rol alacka. Variety dergisine göre özel bölümde oynamaları için oyuncuların her birine 2,5 milyon dolar ödenecek.