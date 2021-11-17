Frida Kahlo'nun son otoportresi, ABD'de 34,9 milyon dolara satıldı

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun en son yaptığı otoportresi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı.

New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yer alan otoportre, ağlayan Frida Kahlo ile alnına çizilmiş eşi Diego Rivera'yı resmediyor. Sotheby'dan yapılan açıklamada, Kahlo'nun daha önce 8 milyon dolara satılan eserinin ardından, 1949'da yaptığı bu eserin, 34,9 milyon dolar satışla rekor kırdığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu esrarengiz eser, Kahlo'nun 1954'te ölümünden önce tamamladığı son otoportresidir" denildi. Öte yandan portrenin, Latin Amerika sanatları konusunda ünlü bir koleksiyoncu olan ve Buenos Aires'teki Latin Amerika Sanat Müzesi'nin kurucusu Eduardo F. Costantini tarafından satın alındığı aktarıldı.

Meksikalı ressam olan Frida Kahlo, 20'nci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelmiştir. Sanatının yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleriyle de tanınır. Kahlo, ressam Diego Rivera'nın eşidir. 17 Eylül 1925'te geçirdiği otobüs kazası sonrasında hayatı boyunca 32 kez ameliyat edildi ve çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağı 1954'te kangren yüzünden kesildi. Kahlo, ailesinin teşviki ile sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başladı. Yatağının tavanındaki aynaya bakarak otoportreler yaptı.