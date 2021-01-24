Frenk Üzümü nedir, nerede yetişir? Frenk Üzümü faydaları ve zararları nelerdir?

Bektaşi Üzümü olarak da bilinen Frenk Üzümü, son yıllarda ülkemizde büyük ilgi görmekte ve yaygınlaşmaktadır. C Vitamini açısından oldukça faydalı olan bu meyve, ayrıca görüntüsüyle sunumlarda da büyük rağbet görmektedir. Peki, Frenk Üzümü nedir, nerede yetişir? Frenk Üzümü faydaları ve zararları nelerdir?

Frenk Üzümü, kendi başına oldukça yoğun ve mayhoş lezzetli bir meyvedir. Vitamin deposu, sağlıklı bir meyve olarak tüketilmesinin yanında pastalarda, kokteyllerde, şuruplarda, marmelatlarda ve daha birçok alanda da kullanılmaktadır. Ülkemizde Bektaşi Üzümü olarak adlandırılan Frenk Üzümü, bol antioksidan içermektedir. Frenk Üzümünün tüm faydaları, zararları, nerede yetiştiği ve daha birçok merak edilen soruyu sizler için bu yazımızda derledik.

FRENK ÜZÜMÜ NEDİR, NEREDE YETİŞİR?

Frenk Üzümü, Taşkırangiller familyasına ait bir meyvedir. Latince "Ribes Rubrum" adına sahip bu Frenk Üzümü bitkisi Batı Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetişebilmektedir. Özellikle de Doğu, Kuzey ve Orta Anadolu'da yüksek kesimlerde doğal yollarla yetişen Frenk üzümü, ağaçta yetişen, zahmetsiz bir meyvedir. Taneleri normal üzümlere göre ufak olan bu meyve, uzun salkımlarda bol bol meyve vermektedir. Frenk Üzümü taneleri minik, yuvarlak, ve genellikle kırmızı parlak görüntüsüyle dikkat çeker.

Ülkemizde çoğunlukla kırmızı Frenk üzümü dikkatleri çekse de, farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Kırmızı, sarı ve siyah renklerde olan Frenk üzümleri, renklerine ve tatlarına göre ayrışırlar. Meyvelerin büyüklükleri, yetiştirildikleri ortama göre değişebilmektedir. Frenk Üzümü yaz meyvesidir. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan Frenk Üzümü ağaçlarının meyveleri yaz aylarında olgunlaşarak toplanır.

FRENK ÜZÜMÜ FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Her meyve gibi, Frenk üzümü de aşırı tüketildiği zaman mide ve bağırsak sorunlarını beraberinde getirebilir. Bunun dışında bol antioksidan içeren Frenk Üzümünün onlarca faydası vardır! İşte Frenk Üzümü faydaları!

Frenk Üzümü, bol miktarda B ve C vitamini içermektedir ve bu sayede bağışıklığı kuvvetlendirir.

Zengin bir mineral deposudur.

Frenk üzümü fosfor, demir, manganez, potasyum ve bakır kaynağıdır.

Frenk üzümünün lifli bir yapısı vardır. Bu sayede sindirim sistemini rahatlatır, bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı önler. Ayrıca, hazımsızlığa bağlı meydana gelen gaz ve ağrı gibi şikayetleri de önler.

Kan şekerini dengede tutar.

İçerdiği antioksidan sayesinde, terleterek toksinlerin ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.

Ateş düşürücü özelliği ile de bilinir.

Karın ve karaciğer bölgelerinde kramp, ağrı ve huzursuzlukların azalmasını sağlar.

Böbreklerin çalışmasına yardımcı olur.

İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı gibi böbrek sorunlarının oluşumunu önler.

Frenk Üzümü cilde de oldukça faydalıdır. Cildin nemlenmesini sağlar ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

Frenk üzümünün fidanının yapraklarından hazırlanan çayın romatizma ve gut gibi rahatsızlıklar iyi geldiği bilinir.

FRENK ÜZÜMÜ TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Frenk Üzümü, kuru ve rutubetli toprakları sevmez. Bu nedenle Türkiye'de en verimli olarak Bursa ve başta Rize ili olmak üzere Karadeniz Bölgesi sahillerinde ve Muş'ta bol miktarda yetişmektedir. Son yıllarda Amasya, Gümüşhane Tokat, Konya, ve Uşak'ta da frenk üzümü bahçeleri kurulmakta ve yetiştirilmektedir. Frenk Üzümü yetiştirmek çok zahmetli değildir.

FRENK ÜZÜMÜ NEREDE SATILIR?

Ülkemizde üretimi son yıllarda daha yaygın hale Frenk Üzümü meyvesi, daha çok dondurulmuş ve paketlenmiş olarak satışa sunulmaktadır. Yetiştiği şehirlerden ithal edilen meyve, manavlarda çok fazla bulunmasa da büyük marketlerde ve üst segment market, gıda yerlerinde sıkça yer alır. Ayrıca kuru Frenk üzümü de aktarlarda satılabilmektedir.